O Presidente Seccional, Bitto Pereira, juntamente com o Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, se reuniram, na quarta-feira (21), com o Corregedor-Geral do TJMS, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, e com os juízes auxiliares Renato Liberali e César Castilho Marques, para tratar de reivindicações da advocacia trazidas da Caravana de Prerrogativas e do Colégio de Presidentes Subseccionais.

Segundo o Presidente Bitto Pereira, o motivo da visita foi trazer reivindicações colhidas nas Caravanas das Prerrogativas, em especial o aprimoramento dos serviços prestados pelo CPE.

Luiz Renê ainda destacou a estruturação da Corregedoria-Geral da OAB/MS como canal de atendimento para toda a advocacia para a correção de disfunções através do e-mail corregedoria@oabms.org.br ou telefone 67-99886 1012.