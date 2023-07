Diretoria de Atividades Técnicas realiza palestra sobre Segurança Contra Incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por meio da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), realizou na Academia de Bombeiros Militar – ABM, no dia 26 de julho, instrução referente ao Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos e Normas Técnicas, com os alunos do terceiro ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) – Turma Canindé.

Na instrução foram abordados os seguintes temas: vistorias, preenchimento de Notificações Exigências de Vistorias e de Auto de Infração, Poder de Polícia Administrativa, além do rito processual de multa, incluindo provas, prazos processuais, defesa, alegações finais, multa em dobro, reincidência, recursos em segunda e terceira instância e por fim inscrição em dívida ativa.