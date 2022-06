A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu, nesta segunda-feira (27), visita do Corregedor-Geral de Justiça Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva para tratar da CPE.

O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira, a Vice-Presidente Camila Bastos, o Secretário-Geral Luiz Renê G. do Amaral e o Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira receberam o Corregedor-Geral do TJMS e sua equipe.

A reunião foi pautada por assuntos e reivindicações da advocacia sul-mato-grossense a respeito da Central de Processamento Eletrônico (CPE).

Segundo o Presidente Seccional Bitto Pereira, na reunião foram apresentadas as dificuldades vivenciadas pela advocacia com relação à CPE, buscando-se estabelecer meios para o aprimoramento do sistema, para sua agilidade e acesso a informações do sistema pela advocacia em geral e pela OAB no que diz respeito ao cumprimento de suas finalidades.