Diretores da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) realizaram, na tarde desta quarta-feira (19), visita institucional ao Juiz Federal Ricardo Damasceno de Almeida, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

Estiveram presentes na visita o Presidente da OAB/MS Bitto Pereira, o Secretário-Geral Luiz Renê G. do Amaral, o Presidente da CAAMS Marco Rocha e o Diretor-Tesoureiro Roberto Cunha.

A reunião contou também com a participação da Juíza Federal Monique Marchioli Leite.

O objetivo da visita de cortesia foi apresentar a nova Diretoria, as pautas institucionais de interesses de classe, bem como canais de atendimento à advocacia e prerrogativas.

Ricardo Damasceno de Almeida parabenizou a nova Diretoria, fazendo votos de uma gestão eficiente e forte e colocando-se à disposição da OAB/MS.