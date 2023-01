Na manhã desta quarta-feira (18), a Diretoria da OAB/MS e Bancada do Conselheiro Federal se reuniram com as Diretorias da 4ª Subseção e Escola Superior da Advocacia para definir o início do Projeto “ESA vai ao Interior”, que começará em Dourados, no próximo dia 26, com palestra do Presidente Bitto Pereira.

O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira, a Vice-Presidente Camila Bastos, a Secretária-Adjunta Janine Delgado e o Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira, acompanhados do membro honorário e Conselheiro Federal Mansour Elias Karmouche, receberam, no gabinete da presidência, os Diretores da Subseção Dourados e da Escola Superior da Advocacia.

O Projeto “ESA vai ao Interior” começa com palestra do Presidente Bitto Pereira sobre “Honorários Advocatícios” no dia 26, às 19 horas, e tem como objetivo levar eventos presenciais em todas as 31 Subseções da OAB/MS ao longo do ano.