Dirigindo embriagado, idoso é preso após atropelar uma mulher de 34 anos e o seu filho de 2 anos na Rua Anhanguera, na Vila Piratininga, em Campo Grande. A GCM foi acionada e prendeu o idoso guardando o Gol cinza em casa. A mãe e o filho foram encaminhados a unida médica com dores no braço e inchaço no cotovelo. O idoso foi submetido ao teste de bafômetro, que constatou 0,52mg/l. Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a Depac Cepol, onde responderá por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.