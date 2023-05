Disney confirma “Sexta-Feira Muito Louca 2” com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Vinte anos após o lançamento de “Sexta-Feira Muito Louca” (ou “Freaky Friday”, em inglês), de 2003, as estrelas Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis estão prontas para retornar em uma sequência.

Em uma entrevista ao The New York Times sobre o 20º aniversário do longa, as atrizes confirmaram que estão bem interessadas na continuação: “Enquanto eu viajava pelo mundo com “Halloween Ends” (filme de 2022), as pessoas queriam saber se haveria um “Sexta-Feira Muito Louca 2”, contou Curtis.

“Algo nisso me sensibilizou. Quando voltei [para casa], liguei para meus amigos da Disney e disse: ‘Parece que há um filme a ser feito””. Lindsay Lohan, grávida de seu primeiro filho, também se mostrou empolgada: “Jamie e eu estamos abertas a isso, estamos deixando nas mãos de quem estiver interessado”, disse. “Seria apenas fazer algo que as pessoas adorariam.”

“Sexta-Feira Muito Louca” é baseado em uma comédia de 1972, que em português leva o nome de “Um Dia Muito Louco”.

A produção foi um grande sucesso e uma das mais amadas com Lindsay Lohan no elenco – os anos 2000 foram marcados por trabalhos da atriz, uma das queridinhas dos millenials. Ela interpreta a adolescente Anna Coleman, que troca de corpo com sua mãe, Tess Coleman, interpretada por Curtis.

Assim como o público deu boas risadas com o filme, a dupla também se divertiu durante as filmagens. No papo com o The New York Times, Curtis revelou que a relação entre as atrizes sempre foi muito fácil. “Lindsay era fluida… Se você assiste a ‘Operação Cupido’, consegue ver a facilidade dela como atriz, é realmente impressionante. Era um trabalho grande, uma produção grande e a nossa relação foi bem tranquila”, disse.

Lohan também não poupou elogios à mãe fictícia. “Ela apareceu com essa personalidade contagiante que dá o tom do dia inteiro. Me colocou debaixo dos braços imediatamente. Eu estava tão nervosa de fazer o meu primeiro beijo na frente das câmeras e ela veio falar comigo no trailer, fez isso ser algo engraçado.”

“Minha memória mais forte é a cena em que nós duas estávamos no carro comendo batatas fritas”, disse Curtis. “Se eu receber uma mensagem do nada dizendo ‘Ei Jamie, é a Linds’, eu respondo: ‘Prove. Qual era música que estávamos tentando aprender durante ‘Sexta-Feira Muito Louca’?’. Se a pessoa responder ‘Like I Love You’ de Justin Timberlake, então sei que é Lindsay Lohan”.

A Disney confirmou que a sequência está em fase de desenvolvimento e que Elyse Hollander está escrevendo o roteiro. As atrizes em fase de negociação com a produtora.