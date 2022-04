Uma disputa de racha na Av. Júlio de Castilho terminou na morte de Roberta da Costa Coelho, 25 anos. O motorista William Goes Abbade, 36 anos responderá por homicídio e será indiciado em flagrante, por participar do racha. Os demais ocupantes feridos foram encaminhados à Santa Casa: William Goes Abbade, Loraine Fernandes Marcal, 23 anos, Matheus da Silva Alves, 19 anos, Andréia da Silva Xavier, 33 anos e Aline da Silva Xavier, 24 anos e William Abbade em estado gravíssimo.