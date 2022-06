Em disputa por morto, agente funerário da Pax Jaraguari quebrou o carro da Pax Nacional. Um dos veículos ficou bastante danificado. Ocorreu uma morte natural e a família da vítima acionou a Pax Nacional de Campo Grande. Sem saber o endereço para buscar o defunto, os funcionários pedirão informações sobre o endereço aos trabalhadores da Pax da cidade. O agente da Pax de Jaraguari achou que fosse uma afronta e deu ré no veículo que colidiu e amassou o carro do concorrente. O homem ainda pegou uma chave de roda e quebrou os vidros do carro da Pax Nacional e em seguida fugiu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.