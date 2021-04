Foi preso nesta quarta-feira (7) um auxiliar de serviços gerais de 43 anos pela guarda municipal após se masturbar para uma adolescente de 17 anos dentro de um ônibus, no bairro Tiradentes em Campo Grande. Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido pelos agentes. A prisão aconteceu por volta das 16h30 desta quarta (7), quando a garota estava no transporte coletivo voltando do trabalho para sua casa, sendo que ela estava sentada próximo a janela e o homem se sentou ao seu lado.

A menina percebeu que ele estava se tocando com a mão em cima da calça, mas depois teria colocado as mãos dentro da calça passando a se masturbar. A adolescente teria se levantado para mudar de banco quando foi segurada na perna pelo homem. Ela tentou novamente sair e o autor a segurou pelo braço. Mas, a adolescente conseguiu sair pedindo ajuda ao motorista do ônibus que parou imediatamente o coletivo, sendo que neste momento passava uma viatura da guarda e os agentes acionados detiveram o autor que ainda tentou fugir. Na delegacia, ele disse que nunca havia feito nada do tipo e que toma remédios controlados e estava há dias sem tomar a medicação dizendo que esta poderia ser a causa do crime que cometeu de importunação sexual.

Crime

O crime de importunação sexual é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem sua anuência. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, como ônibus e metrô. Antes, isso era considerado apenas uma contravenção penal, com pena de multa. Agora, quem praticá-lo poderá pegar de 1 a 5 anos de prisão.