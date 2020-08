O Distrito de Anhanduí recebeu no dia 29 de julho a “Blitz do COVID-19”, ação da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, que além de ter orientado a população, também distribuiu máscaras de proteção e realizou testes rápidos em pessoas que apresentaram sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a parlamentar, que possui forte atuação na região, tem cobrado junto à Prefeitura de Campo Grande e até mesmo o Governo do Estado, para que medidas de prevenção fossem tomadas a fim de proteger os moradores do Distrito que está localizado à 60 km da Capital.

“Os moradores do Distrito de Anhanduí estão completamente a mercê do contágio. Desde o início da pandemia nenhuma medida de prevenção, ou até mesmo de conscientização foi realizada. E não podemos esquecer que além da distância (60 km), os moradores ainda possuem o custo do pedágio para chegarem à Campo Grande”, frisou Dharleng Campos.

A Vereadora Dharleng Campos também está à frente da campanha que pede a instalação de barreira sanitária na divisa do Distrito de Anhanduí com o município de Nova Alvorada do Sul. Denominada #BarreiraJá, o movimento repercutiu nas redes sociais. “Grande parte dos moradores de Anhanduí pertencem ao grupo de risco por serem idosos, sendo assim é preciso que sejam implantadas medidas efetivas de prevenção e triagem àqueles que vem do interior ou até mesmo de fora do Estado e passam pelo Distrito” pontuou a parlamentar.