A prefeitura Municipal de Campo Grande tem dois objetivos primordiais com a inciativa de oferecer desconto 100% nos juros e nas multas: Ter maior aporte financeiro para custeio de despesas da saúde, um dos mais exigidos diante da pandemia do novo coronavírus e também facilitar aos contribuintes quitação de dívidas com o município.

E para evitar aglomeração de última hora e também para proporcionar maior comodidade ao contribuinte, a administração municipal promove Plantão Especial de atendimento neste sábado, das 8 horas às 16 horas. Mas a promoção segue até o dia 3 de Julho.

A adesão ao Refis 100% Saúde também pode ser feita pela internet ou teleatendimento, evitando assim saírem de suas residências. O site para adesão ao Refis 100% Saúde é o refis.campogrande.ms.gov.br. O número para o teleatendimento é o 4042-1320.

O desconto de 100% abrange todos os débitos tributários ou não tributários vencidos, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. O Refis não abrange o IPTU 2020, infrações de trânsito, indenização devida ao município e débito de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóvel.