Foi publicada na edição n. 6.402 do Diogrande desta quarta-feira (1º), a relação completa dos sorteados e dos suplentes para recebimento dos lotes que integram os loteamentos Oscar Salazar Moura da Cruz e Parque Iguatemi. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) realizou o sorteio no último sábado (28), durante o 4º Feirão Habita Campo Grande.

No total, 35 lotes foram disponibilizados para sorteio, entre eles 26 unidades que estão localizadas no Oscar Salazar e mais 9 no Parque Iguatemi. A modalidade oferecida é de interesse social, ou seja, destinada a famílias em situação de vulnerabilidade, com renda mensal de até 2 salários mínimos. Cabe ressaltar que os lotes são provenientes da carteira imobiliária da Amhasf.

Próximos passos

A Amhasf esclarece que irá contactar os beneficiários para que entreguem toda a documentação exigida na sede da Agência. A Diretoria de Atendimento e Desenvolvimento Pessoal entrará em contato com os sorteados pelo telefone. “Por isso, é importante que atendam as ligações, pois há um prazo para a entrega dessa documentação. Caso o sorteado não atenda aos requisitos do programa – um deles é não ter sido beneficiado anteriormente – o suplente será convocado”, explica a diretora-presidente, Maria Helena Bughi.

Credihabita – Aprovadas as documentações, o beneficiário receberá um subsídio da Prefeitura de Campo Grande no valor de 6 mil reais para que iniciem o projeto da construção de sua casa. A Amhasf também disponibiliza, após avaliação do perfil do beneficiário, um crédito de até 70 mil reais via Programa Credihabita para aquisição de materiais de construção e contratação de assistência técnica em habitação de interesse social (Athis).

Caso haja dúvidas, o sorteado pode entrar em contato pelo telefone: 3314-3900 ou vir até à sede da Amhasf, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415 – Centro.

Veja aqui a relação completa dos sorteados e suplentes, a partir da página 15 do Diogrande.