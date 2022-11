O Governo do Estado e a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) divulgaram nesta sexta-feira (18), as listas definitivas dos candidatos inscritos nos Concursos Públicos da Polícia Militar (PMMS) e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Nos certames são ofertadas 780 vagas, sendo 520 para a PMMS, 500 delas para o cargo de soldado e 20 para oficial, já para o CBMS são 260 vagas, distribuídas em 250 para soldado e 10 para oficial.

Nos anexos dos editais, constam as relações nominais definitivas dos candidatos inscritos nos quatro certames. Nos Anexos II, III e IV estão as relações provisórias dos candidatos que se autodeclararam negros, índios e dos que solicitaram atendimento diferenciado ou condições especiais de atendimento.

As provas escritas objetivas do concurso da PMMS serão aplicadas exclusivamente em Campo Grande no dia 4 de dezembro, no período matutino para os candidatos ao cargo de soldado e vespertino para o cargo de oficial. Os horários, ensalamentos, normas e os procedimentos para as provas serão publicados no dia 29 de novembro no Diário Oficial.

No dia 11 de dezembro serão realizadas as provas em Campo Grande para o CBMMS, no período matutino para o cargo de soldado e vespertino para o provimento do cargo de oficial. As informações complementares relacionadas às provas, como ensalamento e horários, serão divulgadas em edital no dia 6 de dezembro.

Os editais com as listagens dos candidatos que se autodeclararam negros, índios e dos que solicitaram atendimento diferenciado ou condições especiais de atendimento, assim como a relação dos inscritos definitivos podem ser acessados nas páginas 02 a 268 da edição nº 10.990 no Suplemento IV do Diário Oficial do Estado.

Inscritos

O concurso do Corpo de Bombeiros alcançou o quantitativo de 581 inscritos para o cargo de oficial e 2.365 para o cargo de soldado. Já para o cargo de oficial da PMMS foram inscritos 1.635 candidatos, para soldado 8.685.