Divulgado resultado preliminar da seleção de professores de ioga para aulas na Rede Estadual de Ensino

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), publicou nesta quarta-feira (24) o resultado preliminar do processo seletivo para a contratação de professores de ioga para as escolas da Rede Estadual de Ensino (clique aqui para acessar).

Fica garantido aos candidatos não classificados, conforme estabelecido no edital, o direito de recorrer entre os dias 25 e 29 de julho. O pedido recursal deve ser entregue diretamente na chefia de Gabinete da Setesc, no período das 8h às 17h. A Secretaria está localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 6º andar – Centro, em Campo Grande.

Processo seletivo

O processo seletivo consistiu em uma análise curricular e avaliação da proposta técnica de implantação e desenvolvimento de aulas de ioga nas escolas estaduais. Os candidatos tiveram que apresentar formação em licenciatura, curso de ioga com carga horária mínima de 200 horas, experiência como instrutor de ioga por pelo menos um ano, e associação à Associação de Professores de Ioga.

Os candidatos aprovados passaram por avaliação realizada pela comissão técnica do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar). Os professores selecionados deverão cumprir uma carga horária de 10 horas semanais. As aulas de ioga estão previstas para começar no dia 1º de agosto de 2024. Os candidatos aprovados devem seguir as orientações da Resolução SED/MS nº 4.276 de 31 de janeiro de 2024 para a convocação e apresentação dos documentos necessários.

Com a introdução das aulas de ioga nas escolas da Rede Estadual de Ensino, a Setesc e a Fundesporte esperam promover o bem-estar físico e mental dos alunos, contribuindo para a formação de hábitos saudáveis e o desenvolvimento integral dos jovens.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Nesp (Núcleo de Esporte) pelos telefones 67 3323-7209 ou 67 3316-9179.