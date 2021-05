A escola Desafio Educacional entrou com tudo no DLI 2021 – Dia Livre de Impostos e está realizando diversas atividades sobre educação financeira com os alunos do 5º ano, enfatizando as cargas tributárias e a utilização dos impostos arrecadados, em serviços públicos.

Para a diretora da escola, Giedre Paula da Costa, o DLI é uma grande oportunidade de aprendizado para os alunos. “Quando recebemos o convite para este projeto aceitamos imediatamente, pois o Dia Livre de Impostos é um momento de conscientização sobre as altas cargas tributárias e as crianças precisam entender a dinâmica disso tudo no cotidiano”.

Giedre ressaltou que algumas atividades de educação financeira foram feitas em conjunto com as famílias. “As crianças questionaram os pais sobre o que são os impostos e se os próprios pais sabem como são empregados”.

A presidente da FCDL MS – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago, enfocou a participação da escola Desafio Educacional no DLI 2021. “Como o DLI tem essa característica de conscientização, entendemos que as crianças são o melhor caminho, pois levarão essa consciência sobre as cargas tributárias para as suas famílias, sendo multiplicadores”.

DLI

O Dia Livre de Imposto será realizado na quinta-feira, 27 de maio, em lojas de diversos segmentos, como óticas, lojas de sapatos, roupas, cosméticos, móveis, entre outros.

Vale lembrar que o DLI não é um dia de descontos, é uma ação para conscientizar a população sobre as altas cargas tributárias. Todos os valores abatidos são referentes aos impostos e serão pagos pelos lojistas participantes.

Créditos: FCDLMS