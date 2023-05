Do plantio à pós-colheita, foco em nutrição e fisiologia de plantas é fundamental para elevar a qualidade dos frutos na citricultura

Com isso, a de cada cinco copos de suco consumidos no mundo, três são produzidos no País. Com um sólido histórico de trabalho com a cultura em todo território nacional, a ICL vem fornecendo produtos de alta qualidade com o balanço nutricional e estímulos fisiológicos ideais para atender às necessidades das plantas, levando, principalmente inovação aos principais grupos produtores do mercado, e contribuindo com esses números.

“Nosso portfólio atende todo o manejo nutricional e fisiológico da cultura. Pensamos na necessidade dos citros desde o plantio até a qualidade de pós-colheita, visando à entrega de frutos de alta qualidade para o mercado. Por isso, consideramos as características e necessidades dos solos tropicais e disponibilizamos fertilizantes de eficiência aumentada com o intuito de reduzir as perdas geradas pelos processos naturais do meio ambiente, aumentando a disponibilidade de nutrientes para as plantas e tornando a produção de citros mais eficiente e sustentável”, explica Maria Lanza, Consultora de Desenvolvimento de Mercado da ICL (foto).

O portfólio ICL oferece aos citricultores tecnologias como os fertilizantes de liberação gradual, que reduzem as perdas dos nutrientes por volatilização e lixiviação e, com isso, aumentam a disponibilidade de nutrientes nas plantas, proporcionando maior enraizamento e desenvolvimento de copa (volume e ramificações) e tornando as plantas mais resistentes e com maior área produtiva por meio do balanço nutricional adequado para a cultura. A empresa também oferece fertilizantes foliares com a tecnologias inovadoras, como a linha Kellus, que são micronutrientes protegidos com 100% quelato de EDTA, e oferecem alta concentração de nutrientes e segurança nas aplicações, sendo essenciais para suprir as demandas de cada fase fenológica da cultura dos citros.

Programa nutricional focado em citros

O programa foliar Supera Citros, que tem como principal objetivo suplementar nutricionalmente as fases fenológicas críticas da cultura, mitigar os estresses abióticos e estimular fisiologicamente as plantas, tornando-as mais resistentes, produtivas e com maior qualidade, é outro trabalho da ICL desenvolvido para o setor. Além de fornecer tecnologias para o mercado, a ICL também se preocupa com as necessidades do agricultor, como o lançamento do Helper Perenes, um adjuvante específico para culturas perenes, que reduz a deriva de aplicações de alto volume por meio da padronização de gotas e o escorrimento da calda, proporcionando maior retenção de ativos sob as folhas, e gerando maior absorção dos produtos aplicados. Desta forma, o resultado do uso das tecnologias ICL são expressos na alta qualidade de aplicação, absorção e assimilação dos produtos utilizados nas lavouras.

“Com o intuito de contribuir para a cadeia citrícola, promovemos durante dois anos consecutivos o Citros Day, evento dedicado a unir as principais informações da cultura para contribuir para o aumento da produtividade. Planejamos ampliar cada vez mais esse evento, que já reúne produtores que somam mais de 50 mil ha de citros”, informa Vagner Correa, RTV Especialista em Citros. “Buscamos proporcionar um ambiente de conhecimento e transformação para impactar o processo produtivo dos citros para aumentar a qualidade das nossas lavouras. Por isso, o Citros Day é conduzido visando à união de uma rede de informações a disposição do citricultor, para que a produtividade das lavouras ganhe em qualidade e rentabilidade”, completa José Marcos Leite, gerente de Desenvolvimento de Mercado da ICL.

Expocitrus

Durante a 48º Expocitrus, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, no Centro de Citricultura Sylvio Moreira/Instituto Agronômico, em Cordeirópolis (SP), a ICL estará fazendo uma série de apresentações em seu estande, com materiais didáticos e dinâmicas de bancada para demonstrar a qualidade e eficiência de seu portfólio. “Além disso, teremos uma equipe técnica à disposição dos citricultores para atender às suas demandas”, informa Leonardo Gregório, gerente regional SP.