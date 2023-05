DOAÇÃO DE SANGUE: ALEMS realiza campanha para salvar vidas

Acontece na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quinta-feira (25), a Campanha de Doação de Sangue, na sala de multiuso da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. A ação da Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, é aberta ao público, e está sendo realizada em parceria com o Hemosul e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, e pesar 51kg ou mais.

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP) exaltou a participação dos servidores do Poder Legislativo na ação. “Os nossos servidores fazendo a diferença. Quando alguém doa sangue, doa vida, quantas pessoas serão atendidas assim. Em nome da Casa, queremos agradecer a Escola do Legislativo, o pessoal da Sefaz e o Hemosul, que estiveram aqui fazendo a campanha pela primeira vez, dentro da Assembleia. Esperamos poder contribuir, o que a gente puder fazer certamente é uma ação de doação de vida. Muito feliz sabendo que mais de 200 pessoas fizeram a adesão e já ultrapassaram as 70 bolsas de sangue. Que a gente possa a tarde estar ampliando isso aí, e possamos ganhar o desafio da Sefaz. Sabemos que há muitos acidente, e muitas pessoas precisam do sangue, quem puder fazer essa doação a gente pede. Quem puder contribuir e fazer esse tipo de ação, certamente contribuirá para que mais pessoas tenham acesso ao sangue que tanto é necessário e salva vidas. Feliz pela Assembleia fazer parte desse momento e convoco a todos para fazer sua parte. Para haver doação de vida, basta começar a doar sangue”, ressaltou.

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo, destacou a mobilização dos servidores da Casa de Leis. “Estou muito feliz porque a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, e os servidores da ALEMS entenderam a importância de doar sangue e doar vida. Essa parceria que vem como o Hemosul e a Sefaz, programa que nasceu lá dentro da Sefaz, é de grande importância. O Hemosul tem pedido para toda a sociedade se mobilizar. E a Assembleia Legislativa resolveu abraçar a causa, nosso presidente Gerson Claro, que nos deu toda a condição por meio da Escola do Legislativo, de toda a equipe da Escola, que fez a organização e mobilização, junto a Hemosul e a Sefaz. Parabenizo hoje casa servidor público pelo espírito de solidariedade. Foram mais de 100 pessoas envolvidas”, detalhou.

O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) reiterou a atitude de doar vida ao próximo. “É um privilégio podermos ajudar alguém, e quando você ajuda doando o seu sangue, é uma ajuda muito especial porque você vai, na verdade, permitir com que as pessoas continuem sobrevivendo. Então hoje eu quero aqui, juntamente com a nossa equipe, parabenizar a iniciativa da Casa de Leis e dizer que é uma alegria dar a nossa parcela de contribuição. Convenci um bom time para que venhamos permitir que quem precisa saia desse momento tão difícil. Doar sangue é doar parte de sua vida a quem precisa”, avaliou.

A secretária de Recursos Humanos da ALEMS, Dra Marlene Figueira, demonstra orgulho da ação que envolve os servidores da Casa de Leis. “Muito importante o que está acontecendo. Estamos muito gradecidos a todos os servidores que vieram doar sangue, essa campanha tão importante para o ser humano que foi deflagrada pela Sefaz e o Hemosul, e agora a união da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Nós estamos realmente muito contentes com o resultado e adesão dos servidores, muito solidários, tentando salvar vidas. É muito importante ter alguém que possa compartilhar com a gente aquilo que Deus deu de graça, que é o sangue. A Escola do Legislativo está fazendo a diferença, porque retornou a estrutura em que foi criada, com essa estrutura e uma mulher, a deputada Mara Caseiro na presidência. Sem dúvida a escola presidida por Mara Caseiro, e apoio do atual presidente, irá despontar e atender os objetivos de trabalhar a capacitação dos nossos servidores e legisladores, inclusive atender as câmaras municipais”, informou.

O diretor da Escola do Legislativo, Thiago Gonçalves, explicou os detalhes que envolveram a campanha. “A organização e logística foi por meio da Escola, parceiros o Hemosul e a Sefaz. E a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, e da nossa presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro, nos foi passada essa missão de organizar a campanha de doação de sangue, ficamos muito felizes, pois a doação significa salvar vidas. Realizamos um trabalho muito grande de divulgação, reuniões e planejamento para que pudéssemos alcançar a superação das expectativas quanto aos doadores. Estamos muito felizes, tínhamos uma meta e praticamente iremos dobrar. E isso é de suma importância para nós e para a Assembleia Legislativa, pois temos os deputados com o principal objetivo de contribuir para melhorar e levar qualidade de vida para as pessoas. E porque não fazer esse gesto sensível e de tão grande importância que é a campanha de doação de sangue?”, questionou.

A servidora Elsa Machado da Silva, da Secretaria de Infraestrutura, falou sobre a importância da doação de sangue. “Doar sangue é muito importante, eu sou uma doadora oficial, pois tenho um filho que é portador de anemia falciforme, e sempre que ele precisa, necessita de sangue, e lá está disponível o sangue das pessoas que fazem o mesmo que eu vim fazer aqui hoje, que é muito importante porque uma bolsa de sangue você salva 4 vidas. E já teve momentos de internação dele, que foi necessário vir bolsas de sangue do Rio de Janeiro”, contou.

Luiz Carlos Faria, da Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), é o idealizador do projeto. “O projeto começou em dezembro de 2021, por uma doação minha que não deu certo. O Hemosul tinha apenas 49 bolsas na época, e eu procurei saber o que eles precisavam para uma doação. Me pediram 70 pessoas, quatro macas e um médico que eles não têm. Conseguimos as macas emprestadas e o Dr. Yuri, neurocirurgião, que ficou lá a manhã toda, na Sefaz, onde iniciou o processo. Depois fomos atrás de parceiros. Os parceiros são o Sindifisco, Sindifiscal, Sindafaz, Digis, Unisaúde e Cassems. Eles fornececem maca, médico, lanche, brinde, camiseta, assessoria de imprensa tudo para o projeto. Esse projeto existe para encurtar a distância entre o servidor e o Hemosul. Uma responsabilidade social e tributária diferente, pois levamos essa abordagem. O sangue é de graça, mas a equipe e custos envolvidos no preparo é originada em nossos impostos.