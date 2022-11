“Fique atento ao horário de funcionamento do Hemosul Coordenador, se programe e faça sua doação de sangue. A cada uma bolsa de sangue doada, você pode salvar até quatro vidas e nos ajuda a atender todos os hospitais do Estado”. Com esse apelo a Coordenadora-Geral da Rede Hemosul, Marli Vavas, pede para a população da capital comparecer ao Hemosul Coordenador.

Mesmo com ponto facultativo decretado para segunda-feira (14) o atendimento será das 7h às 17h. Na terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, estará fechado, voltando o expediente normal na quarta-feira (16). Atualmente o estoque estratégico da tipagem O- é o que está com maior necessidade de doação, mas é preciso reforçar que todas as doações são bem-vindas e ajudam a salvar vidas.

O endereço da solidariedade é na Av. Fernando Correa da Costa, número 1304, no centro.

Os quesitos básicos para ser doador de sangue, dúvidas, e muito mais estão no site da rede www.hemosul.ms.gov.br e nas redes sociais @hemosulms.