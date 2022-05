Thiago Marques Silva Pereira, doador de sangue fidelizado e cadastrado para medula óssea desde 2012, pela Rede Hemosul, em Mato Grosso do Sul, conta a emocionante história na qual foi protagonista, doando células da medula óssea após ser compatível e salvando uma vida que dependia só dele.

Thiago viajou três vezes para Natal – Rio Grande do Norte, onde foi realizada a transfusão. Todo esse processo de solidariedade aconteceu para salvar uma vida preciosa que dependia de sua doação.

Na foto, Thiago e o médico hematologista responsável pelo caso e nosso doador conta “a experiência foi tão emocionante que ambos choraram ao concluírem o processo de doação de medula óssea”.

A nós da Rede Hemosul MS fica a sensação incrível de dever cumprido e o agradecimento mais que especial ao Thiago por ser essa pessoa que se preocupa com o próximo e que se mobilizou para salvar vidas. Aproveitamos para através do Thiago agradecer a todos os nossos doadores compatíveis de medula, aos cadastrados que esperam pelo processo e aos nossos doadores de sangue, do método convencional ou de aférese, todos essenciais e especiais.