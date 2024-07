Doenças Respiratórias de Bovinos (DRB) desafiam a produtividade da pecuária

Responsável pela oferta de carne para a população de mais de 150 países, a pecuária brasileira avança em produtividade e em exportação, comercializando mais de 2 milhões de toneladas por ano, de acordo com o Beef Report 2023, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). “Temos um dos maiores rebanhos bovinos do planeta. Isso é altamente positivo em termos de potencial de produção, porém inclui problemas sanitários que, se não bem controlados, podem nos impedir de crescer. É o caso das Doenças Respiratórias de Bovinos (DRB)”, alerta o médico veterinário Felipe Pivoto, gerente de serviços técnicos de bovinos e equinos da Vetoquinol Saúde Animal.

O desafio é grande no confinamento, devido à intensificação do sistema de produção. “Isso ocorre pelo agrupamento de bovinos em um espaço menor, o que favorece as infecções contagiosas no rebanho. Além disso, o próprio estresse da mudança de ambiente já é suficiente para comprometer a imunidade dos animais”, completa Pivoto.

Também entram nessa análise as viagens longas e a entrada no rebanho de bovinos de reposição de diferentes origens, que podem carregar algum agente infeccioso. “A DRB tem origem multifatorial, podendo ocorrer pela infecção de um agente externo ou pelo aproveitamento de comensais – bactérias que vivem no organismo e causam infecções de forma oportunista, quando a imunidade está baixa”.

“Para reduzir os impactos causados pela enfermidade, o pecuarista deve avaliar periodicamente as condições gerais do bovino. Quanto mais rápida é a identificação de eventuais problemas de saúde dos animais, maior é o sucesso do tratamento. Com isso, também há redução dos prejuízos econômicos da doença, que incluem queda no ganho de peso”, detalha Antônio Coutinho, gerente de marketing e serviços técnicos da Vetoquinol.

Para contribuir com os pecuaristas visando o cuidado com a saúde de bovinos (de leite e de corte) e contribuir para o aumento da produtividade, a Vetoquinol Saúde Animal fornece Acura Max®, produto com associação de antibiótico e anti-inflamatório, composto de ceftiofur e meloxicam, que atua contra os principais agentes causadores das doenças respiratórias e reduz de forma simultânea o processo inflamatório. Acura Max® destaca-se por recuperar rapidamente os animais tratados.

