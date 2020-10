DOURADOS-MS (Correspondente) – Caminhão Mercedes Benz 1113 de cor azul carregado com 15 mil pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendido nesta madrugada de segunda-feira (26), durante a Operação Hórus no Jardim Laranja Doce, na Cidade. Os militares perceberam o momento em que um homem ao perceber a aproximação policial corre para dentro de uma casa. Ao ser questionado sobre o caminhão em seu quintal, o jovem (28) disse ser o dono dos 15 mil pacotes de cigarros, adquiridos no Paraguai para serem revendidos no município. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.