DOURADOS – MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam na madruga desta terça-feira (12), três veículos transportando mais de 2.600 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A prisão ocorreu durante fiscalização na MS-379, em Dourados.

Segundo os autores, eles pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e entregariam em Dourados, Laguna Carapã e Presidente Epitácio (SP).

O material, avaliado em aproximadamente R$ 170 mil, juntamente com os autores e os veículos foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.