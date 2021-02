Na manhã desta quarta-feira (10), uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 624 kg de maconha e 33 kg de skank, que estavam sendo transportados em um veículo GM Corsa, de cor azul, ano 2007, com placas de Campo Grande (MS), conduzido por um homem de 27 anos.

Os policiais realizavam ações no âmbito da Operação Hórus, na MS-156, em Amambai, quando se depararam com o veículo, sendo dada voz de abordagem ao condutor, que não a acatou, vindo o mesmo a direcionar o automóvel no sentido da guarnição, que precisou se desviar para não ser atingida.

O suspeito empreendeu fuga, sendo acompanhado taticamente pela equipe policial, vindo o então a colidir com um barranco alguns quilômetros adiante, momento em que tentou fugir a pé, buscando se esconder em meio à plantação de soja existente no local. Após buscas o condutor foi localizado.

Em buscas ao veículo os policiais localizaram diversos tabletes de maconha e Skank. O homem alegou ter pegado o veículo já com a droga no município de Capitan Bado, no Paraguai e que o destino era Campo Grande, onde o carro seria deixado em um posto de combustíveis na entrada da cidade para outra pessoa, que alegou desconhecer.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai (MS), onde o homem permanecerá à disposição da Polícia Judiciária.

Balanço do DOF

Ao longo de 2020 sozinho o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) tirou de circulação no estado mais de 263 toneladas de drogas. De 1º a 31 de janeiro de 2020 o DOF apreendeu na faixa de fronteira 4,2 toneladas de drogas e este ano, no mesmo período foram 8,7 toneladas de entorpecentes, o que representa um aumento de 107% nas apreensões do DOF.

No ano passado as forças de segurança estaduais apreenderam em Mato Grosso do Sul quase 750 toneladas de drogas, sendo que mais de 35% desse total foi tirado de circulação pelo Departamento de Operações de Fronteira, que realizou em 2020 a maior apreensão de drogas do Brasil, 33,3 toneladas de maconha, na cidade de Maracaju.