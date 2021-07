MARACAJU-MS (Correspondente) – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na madrugada de quinta-feira (15) uma camionete Mitsubishi L200 Triton de cor cinza, com placas falsas de Campo Grande (MS) e registro de roubo ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 2020. A apreensão aconteceu na MS-164. O veículo estava abandonado em uma plantação de milho “recheado” com 76 Kg de maconha. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.