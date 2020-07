LAGUNA CARAPÃ-MS (Correspondente) – Policiais Militares do DOF apreenderam na MS-379 na madrugada de hoje (17), nove bicicletas carregadas com 440 Kg de maconha. Ao perceberem a presença policial, os ciclistas abandonaram as bicicletas e fugiram para um canavial, às margens da rodovia e não foram localizados. A ocorrência foi registrada e entregue na DEFRON, em Dourados.