NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Carne bovina sem comprovação de origem foi apreendida na noite de sábado (3) pelo DOF durante a Operação Hórus. A ação ocorreu durante um patrulhamento pela MS-473, na área rural do município. Assim que perceberam a aproximação policial o motorista e o passageiro, de uma Honda Biz que seguia com o farol apagado, abandonaram o veículo e adentraram em um canavial às margens da rodovia, não sendo localizados. A carne estava acondicionada no compartimento de carga da motocicleta, em uma mochila e em sacos plásticos. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Nova Andradina.