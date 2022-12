Policiais militares do DOF apreenderam 146 pneus de diversas marcas. Além de produtos eletrônicos de origem estrangeira. A ação policial ocorreu durante um bloqueio para fiscalização na MS-379, área rural do município de Laguna Carapã. O motorista do veículo Mercedes-Benz LS-1935, de cor branca e placas de Presidente Prudente (MS), seguia no sentido Laguna Carapã/Dourados.

O homem de 58 anos de idade disse que foi contratado para transportar os pneus e os eletrônicos de Ponta Porã até Presidente Prudente. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de 360 mil reais. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.