BRASILÂNDIA-MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam, na manhã desta quinta-feira (8), em virtude da Operação Hórus um veículo Renault Fluence, com placas de Brasília/DF carregado com 21 Kg de Skank e 950 gramas de haxixe. A ocorrência se deu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-395, no município de Brasilândia. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, um homem de 39 anos de idade, que divergiu nas respostas sobre o motivo de sua viagem ao Estado. Durante a vistoria, os militares o entorpecente escondido em compartimentos ocultos no veículo.

O homem contou que veio, com o veículo, de Belo Horizonte/MG contratado para pegar a droga em Ponta Porã e entregá-la a um desconhecido, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.