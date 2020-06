PARANHOS – CORRESPONDENTE – O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu ontem (08), em Paranhos, 7,3 quilos de skank, supermaconha com alto teor de concentração do princípio ativo, e mais 2,10 quilos de sementes da erva escondido em uma residência depois que os militares da Operação Hórus receberam denuncias a respeito de uma movimentação estranha de pessoas e veículos com placas de outras cidades, em uma casa na cidade.

Ao chegarem no local, os policiais notaram o momento em que um homem correu para os fundos assim que viu a viatura. Dois homens que estavam no imóvel permitiram a entrada da polícia e disseram que a droga pertencia ao homem que conseguiu fugir, e que não foi localizado. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Paranhos, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.