DOF apreende mais de 3,5 toneladas de drogas e recupera veículo furtado

Policiais do DOF apreenderam no domingo (21) mais de 3,5 toneladas de maconha numa camioneta F-4000 furtada em Ribas do Rio Pardo, em 2020 na zona rural de Paranhos. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais encontraram o veículo abandonado na região, conhecida como Estrada do Moreschi. Em vistoria foi constatado que o veículo estava carregado com drogas. Ao todo foram encontrados na carroceria do veículo 170 fardos do entorpecente, que após a pesagem totalizaram 3.690 Kg.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 7,5 milhões, foi encaminhado à DEFRON em Dourados.