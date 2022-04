LAGUNA CARAPÃ – MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam três motociclistas carregadas com 365 Kg de maconhas, na zona rural de Laguna Carapã. A apreensão ocorreu quando os policias realizavam rondas na região conhecida como Passo Kau, próxima a entrada do Assentamento Corona. Ao ver a viatura policial, os condutores das motocicletas abandonaram os veículos e fugiram em meio a plantação de milho.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. As motocicletas utilizadas para o transporte eram todas estrangeiras. O material apreendido avaliado em aproximadamente R$ 745 mil foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Laguna Carapã.