CAARAPÓ – MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam, na madruga desta terça-feira (20), um veículo Fiat Toro de cor prata carregado com 1.380 Kg de maconha na BR-163, próximo ao Distrito de Nova América. A apreensão ocorreu durante a Operação Hórus na rodovia. Os militares visualizaram o veículo estacionado às margens de um canavial. A droga foi localizada no interior e na carroceria do veículo. Foram realizadas buscas nas imediações, porém, nenhuma pessoa localizada. A viatura Guincho do DOF esteve no local e rebocou o veículo até Dourados/MS. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

