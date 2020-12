Iguatemi-MS (Correspondente) – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã da última terça-feira (22) apreenderam um veículo GM Montana de cor prata carregado com 60 volumes prensados de cocaína, com peso total de 67,850 quilos e 11 volumes de pasta base de cocaína, com peso total de 11,55 quilos. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-295, região de Iguatemi.

Os militares deram ordem de parada ao condutor, que deu respostas desencontradas sobre o motivo de sua viagem. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um fundo falso entre o tanque de combustível e a lataria. O homem disse que foi contratado para levar o veículo com o entorpecente, de Amambai (MS), até a cidade de Curitiba (PR). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.