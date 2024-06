DOF apreende veículo “recheado” de drogas em Amambai

O DOF apreenderam um veículo GM Vectra branco carregado com 295 kg de maconha e 5 Kg de skank na MS-289 em Amambai. Os militares deram a ordem de parada ao motorista do Vectra que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Cerca de 20 quilômetros depois, ele e passageiro abandonaram o veículo e fugiram para uma plantação de milho.

Uma viatura do BOPE e da PMMS esteve no local e auxiliou nas buscas mas ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil do Município. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 655 mil.