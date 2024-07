DOF apreende veículos carregados com cabelo humano na MS-276 em Deodápolis

O DOF apreendeudois veículos carregados com 293 kg de cabelo humano na MS-276 em Deodápolis. O material ilegal tinha como destino a capital paulista.

Os militares abordaram os motoristas dos veículos Renault Sandero branco e Fiat Argo preto. Durante a vistoria constatou-se o carregamento do material que, de acordo com as notas fiscais apresentadas divergiam quanto ao peso declarado, bem como data vencida.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã, sendo o valor estimado do produto apreendido em mais de três milhões de reais.