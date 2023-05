DOF “Cancela três CPFs” em Dourados

Erik Cardim Marques, 20 anos e Vinicius Werlang,26 anos e Jonathan Douglas Diomásio, 29 anos morreram após trocarem tiros na segunda-feira (1) com o DOF em Dourados. O trio estava sendo investigado por diversos crimes na cidade. Os policiais receberam a informação do paradeiros do criminosos e foram recebidos a bala no Estrela Porã, onde os bandidos estavam escondidos. Os agentes revidaram e atingiram os três, que morreram a caminho do Hospital da Vida. O caso segue em investigação.