O DOF localizou tombado uma L200 Triton branca com registro de roubo em Itapecerica da Serra na MS-392, área rural de Bataguassu. Durante checagem do chassi e motor constatou-se ser objeto de crime no dia 17 de agosto do corrente ano. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu.