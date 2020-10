LAGUNA CARAPÃ-MS (Correspondente) – Caminhonete furtada em SP é recuperada na última sexta-feira (23) na MS-380 com 1.260,000 Kg de Maconha, em virtude da Operação Hórus.

Os militares visualizaram o momento em que o caminhoneiro, ao perceber a presença policial, evadiu-se em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, os policiais localizaram a camionete abandonada às margens da estrada. Durante a checagem dos agregados do veículo numeração de chassi e motor localizou-se um registro de veículo furtado no Estado de São Paulo, no dia 10 de novembro de 2019.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron, em Dourados.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.