BELA VISTA-MS (Correspondente) – Policiais do DOF durante a Operação Hórus recuperaram na manhã de hoje (28) um veículo Chevrolet Prisma Joy branco com placas falsas e registro de roubo/furto. Os militares abordaram o motorista que seguia, em alta velocidade. O homem, de 26 anos de idade, disse que foi contratado para trazer o veículo de Goiânia (GO) e entregá-lo no Paraguai. Durante a vistoria, os policiais localizaram um par de placas do município de Aparecida de Goiás/GO, um rádio de comunicação instalado e indícios de adulteração de sinais identificadores, sendo as placas originais do município de Camaçari/BA.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.