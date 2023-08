Dois homens são presos durante ação conjunta entre as Polícias Civil e Rodoviária Federal

No âmbito da operação SULMaSSP, por volta das 22 horas de ontem, 28/08, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram fiscalização na BR-262, na saída da área urbana de Campo Grande-MS, quando procederam à abordagem de um veículo Renault Logan, que estva transportando cocaína. A droga seria levada para Ribas do Rio Pardo-MS.

Durante os trabalhos, os ocupantes do veículo, dois homens com idade de 40 e 26 anos apresentaram versões divergentes e conflitantes aos questionamentos feitos pelos agentes públicos, entrando em contradição diversas vezes, razão pela qual houve aprofundamento na fiscalização. Ao abrirem o porta-luvas do carro, os policiais localizaram um volume de cocaína, que totalizou 152g.

Após descoberta a droga, o passageiro assumiu a propriedade, confessando envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes, alegando ter adquirido aquela porção de nesta capital. Ele informou ainda que a estava levando a droga para Ribas do Rio Pardo, onde pretendia fracioná-la para fins comerciais.

Embora o motorista tenha negado envolvimento com os fatos investigados, alegando que apenas teria sido contratado para transportar o passageiro entre as cidades, ficou comprovado que os dois moravam na mesma casa e que ele tinha conhecimento sobre os motivos da viagem.

Iniciado o procedimento do flagrante, foi apurado que havia mais drogas na residência dos conduzidos, em Ribas do Rio Pardo/MS, de modo que, no início da manhã desta terça-feira, 29/08, uma equipe policial foi até o local, situado à Rua Ribeirão Dourado, Parque Estoril, naquela cidade, onde encontraram, num dos cômodos, dentro de um armário, mais oito pinos de cocaína prontos para serem comercializados, pesando o total de 63,3g e uma balança de precisão com resquício de cocaína.

Além da droga e da balança de precisão, foram apreendidos dois celulares e o veículo. Os autores irão responder por tráfico de drogas.

Denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.