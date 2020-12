BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A PM prendeu na manhã de quarta-feira (2) dois indivíduos por porte de drogas no município. A guarnição se deparou com vários indivíduos sentados num banco da Avenida Porto XV de Novembro e realizou a abordagem. Durante as buscas, os policiais localizaram porções de maconha, sendo que uma estava no chão próximo à eles, e outra estava numa bolsa. Dois homens, sendo um de 40 e outro de 53 anos assumiram a propriedade do entorpecente. Diante dos fatos eles foram presos e apresentados à DP para devidas providências.