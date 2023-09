Dois homens são presos por tráfico de drogas em Fátima do Sul

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Fátima do Sul-MS, prendeu neste domingo, 03/09, dois homens, com idade entre 20 e 27 anos, por tráfico de drogas e associação. Com eles foram apreendidos mais de 87g de cocaína e 26g de maconha.

Segundo apurado, a Polícia Civil recebeu informação de que uma porção de cocaína estaria sendo transportada de Dourados e seria entregue para os jovens em Fátima do Sul. Diante desses dados, a casa deles passou a ser monitorada.

Em determinado momento foi possível avistar um veículo em atitude suspeita nas proximidades da casa de um deles. A equipe policial foi até o local e questionado sobre a droga, de pronto o homem de 20 anos confessou, entregando um embrulho contendo um pedra de cocaína, que pesou um pouco mais de 87g.

Além disso, o rapaz confessou que estaria guardando a droga para outro homem, de 27 anos. Os policiais foram até a casa do segundo envolvido e encontraram uma porção de maconha pesando aproximadamente 26g.

Após a constatação dos crimes, os dois receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Unidade Policial.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul esclarece que informações e denúncias podem ser realizadas pelos telefones (67) 99891-1063. O anonimato é garantido.