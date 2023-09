DOIS IRMÃOS DO BURITI: Assistência Social/CRAS/CREAS SENAR/MS e Sindicato Rural oferecem curso de produção de pães e salgados

No período de 07 a 09 de Agosto, foi realizado o curso de Produção de Pães e Salgados na Assistência Social do município, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural. Mulheres e até um homem – sim, tivemos a participação de um homem – produziram artesanalmente pães e salgados para consumo familiar, seguindo orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene.Os participantes compartilharam experiências, receitas, e muitos despertaram o sonho de empreender no ramo da panificação. O curso teve carga horária de 24 horas, durante as quais os alunos literalmente colocaram a mão na massa e aprenderam na prática técnicas de produção, incluindo pão caseiro, rosca doce, sonho, tortas, sopa paraguaia, empadas, entre outros.