DOIS IRMÃOS DO BURITI: IPTU 2023, imóveis aptos a participar do sorteio

O município de Dois Irmãos do Buriti Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Organização da Campanha e Sorteio, por intermédio de seus membros, nomeados pelo Decreto Municipal n° 005/2023, e em atendimento ao Art.7° do Decreto Municipal nº 005/2023, que regulamenta a Lei Municipal n° 752 de 2022, torna público, para conhecimento dos interessados, a divulgação dos imóveis aptos a participarem do sorteio que trata os Decretos e Lei mencionados:

Diário_Oficial_-_17_de_abril_de_2023