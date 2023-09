DOIS IRMÃOS DO BURITI: Prefeitura promove reunião com secretários para discutir orçamento de 2024

A administração municipal de Dois Irmãos do Buriti demonstra seu compromisso com a transparência, participação e planejamento estratégico ao realizar uma reunião crucial com seus secretários para discutir o orçamento do município para o ano de 2024. Essa reunião visa a assegurar que os recursos públicos sejam alocados de maneira eficiente e eficaz, atendendo às necessidades da comunidade.

Participação Ativa dos Secretários:

A reunião contou com a presença ativa de todos os secretários municipais, demonstrando a colaboração e a coordenação entre os diferentes departamentos da prefeitura. Essa abordagem integrada é essencial para garantir que as prioridades de cada setor sejam devidamente consideradas no planejamento orçamentário.

Transparência e Responsabilidade Fiscal:

A transparência é uma pedra angular da gestão pública eficaz, e a Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti tem se empenhado em garantir que o processo orçamentário seja transparente e aberto ao escrutínio público. Isso inclui a participação da comunidade nas discussões orçamentárias, promovendo a responsabilidade fiscal e a legitimidade das decisões tomadas.

Atendimento às Necessidades da Comunidade:

A discussão do orçamento para 2024 tem como objetivo primordial atender às necessidades da comunidade. Os secretários estão trabalhando em estreita colaboração para identificar as áreas prioritárias que requerem financiamento adequado, garantindo que serviços essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e bem-estar social, sejam atendidos de maneira eficaz.

Planejamento de Longo Prazo:

A administração de Dois Irmãos do Buriti está comprometida em promover um planejamento de longo prazo que leve em consideração o crescimento e as mudanças na comunidade. Isso significa não apenas alocar recursos para o próximo ano, mas também desenvolver estratégias que contribuam para o desenvolvimento sustentável do município ao longo do tempo.

A reunião com secretários para discutir o orçamento de 2024 é um passo importante na garantia de que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e eficaz em benefício de todos os cidadãos de Dois Irmãos do Buriti. A prefeitura reafirma seu compromisso com uma gestão transparente e voltada para o bem-estar da comunidade.