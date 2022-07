Aconteceu nesta terça-feira (5) a reunião ordinária para discutir a previsão orçamentária anual para o ano de 2023, fontes e fundos de recursos a fim de organizar as finanças e evitar falhas e escassez dos mesmos. Estiveram presentes os secretários e gestores municipais bem como o Sr. Carlos Fernando Alves de Souza (Assessor Contábil Municipal de Dois Irmãos do Buriti-MS) e a Sra. Marcela Miyadi (Procuradora do Município).

Entre as pautas discutidas durante o encontro foi apresentada as propostas e possíveis gastos já previstos para o próximo ano, a criação e funcionamento do CREAS e outros projetos e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Pasta do Meio Ambiente seus projetos e outras despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Pasta de Planejamento e Habitação (obras, pavimentação e projetos), Secretaria Municipal de Educação (seus projetos e programas), Secretaria Municipal de Saúde (projetos), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (despesas com obras e afins).