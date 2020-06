PEDRO JUAN CABALLERO -Os corpos de Benicio Arguello Larrea e Yhony Arguello Larrea foram encontrados ontem á tarde na região de Lorito Picarda, a 35km de Pedro Juan, em estado de decomposição.

Para a policia os teriam sido mortos em confronto entre dois grupos criminosos, pois são integrantes do grupo El exercito de pueblo Paraguaio, um grupo paramilitar que atua na região norte do Paraguai. Eles estavam vestidos com uniformes do exercito paraguaio.

Benicio foi assassinado com dois disparos e seu irmão com três tiros, sendo dois na cabeça e um no rosto. O assassinato é tratado como execução pela maneira como os corpos foram encontrados.

Benicio tem 7 acusações de assassinatos e sequestros vinculados ao EPP; enquanto Yhony era considerado desaparecido. Sua mãe, que disse desconhecer seu paradeiro, havia negado que o filho se juntou ao grupo considerado criminoso no país vizinho.