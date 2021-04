Que caminho ou quais aliados o presidente Jair Bolsonaro vai seguir para indicar novo integrante do STF em substituição ao Ministro Marco Aurélio que anunciou sua aposentadoria para o próximo dia 25 de julho. Em outubro do ano passado, o Presidente já indicou Kassio Nunes Marques, aliás, nome que estava fora entre os preferidos da lista. O assunto está entre os principais debates nos bastidores do governo, do Congresso e do Judiciário ou na política nacional. Nesta semana, as conversas se intensificaram e comentaristas políticos não se arriscam em opinar, e as campanhas pela vaga também estão intensas.

Os nomes colocados e preferidos do presidente são André Mendonça, que deixou o Ministério da Justiça e voltou para a Advocacia-Geral da União, e do procurador-geral da República, Augusto Aras. São duas personalidades que tem demonstrados lealdade ao Presidente. O primeiro é indicado e preferido dos evangélicos e o segundo é nome forte defendido por lideranças do Centrão, bloco politico com cerca de 200 parlamentares, e que dão sustentação ao Governo de Jair Bolsonaro.

Diante dos obstáculos encontrados pelo presidente no âmbito da Corte, bastidores destacam que o presidente quer um ministro “leal, fiel”, uma espécie de “cão de guarda” no STF. O Ministro Kassio Nunes Marques tem dado essa demonstração, com posicionamentos que vai de encontro aos interesses do Governo, como por exemplo na questão relacionada manutenção de Censura pelo Conselho Nacional do Ministério Publico a Deltamn Dallangnol.

O presidente dado declarações e demosnt6rado satisfação com alinhamento de Aras e o considera leal. Mas Bolsonaro também tem compromisso com a bancada evangélica, a quem prometeu indicar um ministro “terrivelmente evangélico’’ para a vaga. O não escolhido desta vez, poderá ser o indicado do presidente, caso seja reeleito em 2022.

Ao mesmo tempo, Informações que chegam de assessores presidenciais não descartam uma escolha fora do radar, como aconteceu com a nomeação de Kassio Nunes. E entre esses cotyados está o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Jorge Oliveira. Mas, neste caso, o desgaste com os grupos dos evangélicos e do Centrão será inevitável.