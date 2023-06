Dois policiais do 4º BPM são promovidos a 3º Sargento ao final de curso realizado em Campo Grande

Ponta Porã (MS) – Nesta quarta-feira (07/06), seguindo a política de valorização profissional promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, dois Policiais Militares pertencentes ao 4º BPM/Ponta Porã foram promovidos ao cargo de 3º Sargento.

A promoção foi concedida após eles concluírem com êxito o Curso de Formação de Sargentos (CFS/2023 – Turma 30ª), que ocorreu entre 06 de março e 06 de junho de 2023.

A solenidade de formatura do Curso de Formação de Sargentos da PMMS/CFS 30ª Turma, que ocorreu no Quartel do Comando Geral, em Campo Grande, homenageou o Subtenente PM Renato Alexandro Zanoni.

Na ocasião, o Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Edson Guardiano de Oliveira, parabenizou os novos sargentos por essa tão significativa conquista e lhes desejou sucesso em suas novas graduações.

Os policiais promovidos foram: o 3º Sgt PM Robson Pinheiro que atua no serviço de radiopatrulha em Ponta Porã e o 3º Sgt PM Luiz Rodrigo Porto Portilho, lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), em Ponta Porã.

Os Sargentos da Polícia Militar são fundamentais para a instituição, pois atuam como intermediários entre oficiais e praças, contribuindo para a comunicação e o alinhamento das ações da equipe de segurança pública com as políticas e estratégias da instituição.

Parabéns aos novos Sargentos!

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”